Матиос: до недавнего времени на столичном Академгородке были 5 контейнеров с радиоактивной пылью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На столичном Академгородке до недавнего времени хранилось 5 контейнеров бериллиевой пыли, которая после вдыхания может за два месяца убить человека. Об этом сказал бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"В Академгородке, тут, рядом, недалеко (в Киеве - ред.) до недавнего времени сохранялось 5 контейнеров бериллиевой пыли. Это страшнее радиации в сто крат. Для чего она была - этой пылью шлифовали зеркала на одном из военных заводов Киева, для лазерных зеркал ... Недавно забрали. Ничего не говорит о смерти - вдохнул - угас за два месяца. Нет диагностики, нет лечения. А сколько таких мест я еще не озвучиваю", - сказал Анатолий Матиос.
Напомним, Матиос считает, что после взрыва в Бейруте украинское правительство должно было назначить инспекцию техногенно-опасных мест.