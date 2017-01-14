Мати з двома дітьми постраждала у пожежі на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 січня. УНН. Внаслідок пожежі на Одещині постраждала мати з двома дітьми. З опіками тіла їх доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Про це поінформували у прес-службі ДСНС в Одеській області, повідомляє УНН.
Сьогодні о 00:12 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в селі Федосіївка сталося загорання житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі постраждала мати та двоє дітей. Жінка отримала опіки 2-3-го ступеню, 50 % поверхні тіла та отруєння продуктами горіння. Діти отримали опіки 2-3-го ступеню, 60 % поверхні тіла та також отруєння продуктами горіння. Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення Окнянської центральної районної лікарні. Стан всіх постраждалих вкрай важкий.
Вогнем пошкоджено стіни, стеля житлового будинку та знищено домашнє майно на загальній площі 28 м кв. Причина пожежі — встановлюється. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС врятовано житловий будинок, додали у відомстві.
До ліквідації пожежі залучалась 1 одиниця пожежної техніки та 3 чоловіка особового складу.