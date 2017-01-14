Мать с двумя детьми пострадала при пожаре в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 января. УНН. В результате пожара в Одесской области пострадали мать с двумя детьми. С ожогами тела они были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области, сообщает УНН.
Сегодня в 00:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Федосеевка произошло возгорание жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар.
В результате пожара пострадала мать и двое детей. Женщина получила ожоги 2-3-й степени, 50% поверхности тела и отравление продуктами горения. Дети получили ожоги 2-3-й степени, 60% поверхности тела и также отравление продуктами горения. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение Окнянской центральной районной больницы. Состояние всех пострадавших крайне тяжелое.
Огнем повреждены стены, потолок жилого дома и уничтожено домашнее имущество на общей площади 28 кв.м. Причина пожара - устанавливается. Благодаря оперативным действиям сотрудники ГосЧС спасли жилой дом, добавили в ведомстве.
К ликвидации пожара привлекалась 1 единица пожарной техники и 3 человека личного состава.