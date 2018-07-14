Мати Сенцова сподівається, що після листа Путіну її відносини з сином "не зміняться"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Мати українського політв’язня, незаконно засудженого в РФ Олега Сенцова, Людмила Сенцова, допускає, що реакція сина на лист з проханням про його помилування, яке вона написала президенту Росії Володимиру Путіну, може бути негативною. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
При цьому Людмила Сенцова висловила надію на те, що її відносини з сином, який неодноразово робив заяви проти прохань до Путіна про помилування “ніяк не зміняться”.
У Кремлі заявили, що розглянуть прохання матері українського режисера Олега Сенцова про його помилування.
Як повідомляв УНН, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина. Клопотання опублікувало “Ехо Москви”.