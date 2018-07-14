Мать Сенцова надеется, что после письма Путину ее отношения с сыном "не изменятся"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Мать украинского политзаключенного, незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова, Людмила Сенцова, допускает, что реакция сына на письмо с просьбой о его помиловании, которое она написала президенту России Владимиру Путину, может быть отрицательной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
При этом Людмила Сенцова выразила надежду на то, что ее отношения с сыном, который неоднократно делал заявления против просьб к Путину о помиловании “никак не изменятся”.
В Кремле заявили, что рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании.
Как сообщал УНН, иметь украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Ходатайство опубликовало “Эхо Москвы”.