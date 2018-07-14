Мать Сенцова надеется, что после письма Путину ее отношения с сыном "не изменятся"

При этом Людмила Сенцова выразила надежду на то, что ее отношения с сыном, который неоднократно делал заявления против просьб к Путину о помиловании “никак не изменятся”.

В Кремле заявили, что рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании.

Как сообщал УНН, иметь украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. Ходатайство опубликовало “Эхо Москвы”.