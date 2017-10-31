Мати-одиначка в Тернополі організувала бізнес з надання секс-послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Тернополі затримано матір-одиначку, яка організувала бізнес із надання сексуальних послуг, передає УНН з посиланням на прес-службу обласного управління поліції.
"Двадцятишестилітня жінка організувала бізнес з надання сексуальних послуг в Тернополі... З'ясовано, що організатором злочинної групи була матір-одиначка. До бізнесу вона запросила ще двох друзів. Подруга разом з нею виконувала функції адміністратора, а товариш допомагав з транспортом та розвезенням по місцях зустрічі", - повідомили в поліції.
Дівчат, які працювали за викликом, жінка знайшла через Інтернет. Це четверо жительок Дніпропетровської та Запорізької областей віком від 25 до 30 років. Двоє з них одружені, мають дітей. Родинам казали, що їздять до Тернополя доглядати за людьми похилого віку.
Клієнтів шукали через соцмережі та оголошення на сайтах. Зустрічі організовували лише на виїздах - у готелях, саунах, в орендованих квартирах. Година послуг коштувала 1200 гривень. При бажанні клієнта до нього могло приїхати одразу двоє жінок, коштувало це 3 тисяч гривень.
Під час обшуку в помешканні сутенерів вилучено комп'ютерну техніку, з якої подавалися оголошення, мобільні телефони, записники з номерами клієнтів, а також мічені гроші.
Організатору бізнесу інкримінують ст.303 ч.2 ККУ. Вирішується про оголошення підозри та запобіжний захід щодо її спільників. Триває слідство.
Як повідомляв УНН, кількість злочинів щодо надання секс-послуг в Києві зросла майже в чотири рази.