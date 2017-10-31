Мать-одиночка в Тернополе организовала бизнес по оказанию секс-услуг

"Двадцатишестилетняя женщина организовала бизнес по оказанию сексуальных услуг в Тернополе... Установлено, что организатором преступной группы была мать-одиночка. В бизнес она пригласила еще двух друзей. Подруга вместе с ней выполняла функции администратора, а друг помогал с транспортом и развозкой по местам встречи", - сообщили в полиции.

Девушек, которые работали по вызову, женщина нашла через Интернет. Это четверо жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте от 25 до 30 лет. Двое из них женаты, имеют детей. Семьям говорили, что ездят в Тернополь ухаживать за пожилыми людьми.

Клиентов искали через соцсети и объявления на сайтах. Встречи организовывали только на выездах - в гостиницах, саунах, в арендованных квартирах. Час услуг стоил 1200 гривен. При желании клиента к нему могло приехать сразу две женщины, стоило это 3 тысяч гривен.

Во время обыска в доме сутенеров изъята компьютерная техника, с которой подавались объявления, мобильные телефоны, записные книжки с номерами клиентов, а также меченые деньги.

Организатору бизнеса инкриминируют ст.303 ч.2 УК. Решается об объявлении подозрения и меру пресечения в отношении ее сообщников. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, количество преступлений по предоставлению сексуальных услуг в Киеве выросла почти в четыре раза.