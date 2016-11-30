"Прем’єр-ліга України повідомляє, що всі матчі 1/4 фіналу Кубка України почнуться з хвилини мовчання у зв'язку з катастрофою літака, на борту якого знаходилася бразильська команда "Шапекоенсе", - йдеться в повідомленні.

Також в УПЛ додали, що команди вийдуть на поле в чорних пов’язках на знак солідарності із сумною подію для всього світового футболу.

Нагадаємо, кубковий матч між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" скасовано.