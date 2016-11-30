Матчи 1/4 финала Кубка Украины начнутся с минуты молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Матчи 1/4 финала Кубка Украины начнутся с минуты молчания в связи с катастрофой самолета, на борту которого находилась бразильская команда "Шапекоенсе", передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"Премьер-лига Украины сообщает, что все матчи 1/4 финала Кубка Украины начнутся с минуты молчания в связи с катастрофой самолета, на борту которого находилась бразильская команда "Шапекоенсе", - говорится в сообщении.
Также в УПЛ добавили, что команды выйдут на поле в черных повязках в знак солидарности с печальным событим для всего мирового футбола.
Напомним, кубковый матч между ФК "Полтава" и ФК "Шахтер" отменен.