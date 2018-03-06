Матчем "Зірка" – "Олександрія" завершився перший етап сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Завершальний матч першого етапу Української Прем’єр-ліги в рамках 22-го туру між “Зіркою” та “Олександрією” не приніс забитих м’ячів, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Перенесений поєдинок 22 туру відбувся за чудової погоди та на зеленому газоні стадіоні в Кропивницькому. Тобто виникли зручні обставини для результативного футболу, втім, глядачі стадіону “Зірка” голів так і не побачили. Попри те, що виконавці, які вийшли на поле, помітно старалися.
Обидві команди (з різних причин) виставили значною мірою експериментальні склади, що, ймовірно, позначилося на зустрічі: недостатня зіграність зв’язків між лініями не сприяла створенню багатьох гольових моментів. Активнішими, особливо в другому таймі, були гості, проте “нулі” на табло так і залишилися горіти до фінального свистка.
Таким чином, обидва колективи продовжать виступи у другому етапі чемпіонату в другій шістці: “Олександрія” з 23 очками, а “Зірка” з 19-ма.
Варто зазначити, що 23-й тур УПЛ пройде з 9 по 11 березня.