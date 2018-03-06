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Матчем "Звезда" - "Александрия" завершился первый этап сезона УПЛ

Матчем "Звезда" - "Александрия" завершился первый этап сезона УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9102 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Заключительный матч первого этапа Украинской Премьер-лиги в рамках 22-го тура между “Звездой” и “Александрией” не принес забитых мячей, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Перенесенный поединок 22 тура состоялся в замечательной погоды и на зеленом газоне стадиона в Кропивницкому. То есть возникли удобные обстоятельства для результативного футбола, впрочем, зрители стадиона “Звезда” голов так и не увидели. Несмотря на то, что исполнители, которые вышли на поле, заметно старались.

Обе команды (по разным причинам) выставили в значительной мере экспериментальные составы, что, вероятно, сказалось на встрече: недостаточная сыгранность связей между линиями не способствовала созданию многих голевых моментов. Активнее, особенно во втором тайме, были гости, однако “нуля” на табло так и остались гореть до финального свистка.

Таким образом, оба коллектива продолжат выступления во втором этапе чемпионата во второй шестерке: “Александрия” с 23 очками, а “Звезда” с 19-ю.

Стоит отметить, что 23-й тур УПЛ пройдет с 9 по 11 марта.

Украинские Национальные Новости

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