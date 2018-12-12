Матч за вихід в плей-оф ЛЧ: Шахтар і Ліон оприлюднили стартові склади
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перед стартом вирішального поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F донецький "Шахтар" та французький "Ліон" оголосили стартові поєднання футболістів, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
З перших хвилин на поле НСК "Олімпійський" вийдуть 11 гравців "Шахтаря": Пятов – Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі – Марлос, Степаненко, Майкон, Коваленко, Тайсон (к) – Мораєс.
У запасі залишились: Шевченко, Бутко, Ракицький, Патрік, Веллінгтон Нем, Болбат і Кайоде.
Стартовий росте "Ліону": Лопеш – Тете, Марсело, Денайєр, Менді – Тусар, Марсал – Фекір (к), Траоре, Ауар – Депай.
Зауважимо, що в матчі на НСК "Олімпійський" визначиться заключний 16-й учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, у Києві перед матчем Шахтар-Ліон затримали близько 30 осіб.