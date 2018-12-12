Матч за выход в плей-офф ЛЧ: Шахтер и Лион обнародовали стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Перед стартом решающего поединка группового этапа Лиги чемпионов в квартете F донецкий "Шахтер" и французский "Лион" объявили стартовые сочетание футболистов, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
С первых минут на поле НСК "Олимпийский" выйдут 11 игроков "Шахтера": Пятов - Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Исмаили - Марлос, Степаненко, Майкон, Коваленко, Тайсон (к) - Мораес.
В запасе остались: Шевченко, Бутко, Ракицкий, Патрик, Веллингтон Нем, Болбат и Кайоде.
Стартовый растет "Лион": Лопеш - Тете, Марсело, Денайер, Мэнди - Тусар, Марсал - Фекир (к), Траоре, Ауар - Деппа.
Отметим, что в матче на НСК "Олимпийский" определится заключительный 16-й участник 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, в Киеве перед матчем Шахтер-Лион задержали около 30 человек.