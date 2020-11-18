Матч "Швейцарія-Україна": швейцарські ЗМІ прогнозують жеребкування, УАФ наполягає на праві зіграти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Матч останнього туру Ліги націй у групі А4 між Швейцарією та Україною, який був запланований, але згодом скасований через позицію головного лікаря кантону Люцерн, найімовірніше, взагалі зіграний не буде. Такий прогноз описує швейцарське видання Le Matin, передає УНН.
Так, УЄФА на своєму сайті опублікувала наступне: "Справа буде передана до Контрольно-дисциплінарної та етичної інстанції УЄФА. Вона прийме рішення відповідно до особливих правил, які належать до змагань УЄФА серед національних збірних".
Але, як повідомляє швейцарська преса, особливі правила, а саме п.3, має на увазі, що якщо УЄФА встановить, що жодна зі сторін не винна у тому, що поєдинок не відбувся, то результат буде визначено жеребкуванням, що проводиться адміністрацією УЄФА. При цьому, буде передбачено три варіанти жереба: перемога Швейцарії з рахунком 1:0, нічия 0:0, або перемога України з рахунком 1:0.
Для України сприятливими виявляться другий і третій варіанти, при яких команда Шевченка зуміє зберегти прописку в еліті Ліги націй.
Поразка 0:1 означатиме виліт для української національної команди у дивізіон В.
Відзначимо, що керівництво асоціації футболу Швейцарії висловлювало готовність зіграти матч, відповідно до розкладу УЄФА, але поєдинок був скасований через категоричну позицію влади кантону Люцерн.
УАФ, у свою чергу, наполягає на спортивному принципі і вважає що результат матчу повинен бути визначений на полі.
Сьогодні українська асоціація знову підтвердила достатність здорових футболістів у розташуванні збірної для гри і пояснила, що з об'єктивних причин доставити нову збірну до Швейцарії менш ніж за добу - неможливо фізично. У тому числі і через необхідність дотримання протівоковідних заходів, а також проведення гравцям тестування на коронавірус.