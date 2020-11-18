Матч "Швейцарія-Україна": швейцарські ЗМІ прогнозують жеребкування, УАФ наполягає на праві зіграти

Так, УЄФА на своєму сайті опублікувала наступне: "Справа буде передана до Контрольно-дисциплінарної та етичної інстанції УЄФА. Вона прийме рішення відповідно до особливих правил, які належать до змагань УЄФА серед національних збірних".

Але, як повідомляє швейцарська преса, особливі правила, а саме п.3, має на увазі, що якщо УЄФА встановить, що жодна зі сторін не винна у тому, що поєдинок не відбувся, то результат буде визначено жеребкуванням, що проводиться адміністрацією УЄФА. При цьому, буде передбачено три варіанти жереба: перемога Швейцарії з рахунком 1:0, нічия 0:0, або перемога України з рахунком 1:0.

Для України сприятливими виявляться другий і третій варіанти, при яких команда Шевченка зуміє зберегти прописку в еліті Ліги націй.

Поразка 0:1 означатиме виліт для української національної команди у дивізіон В.

Відзначимо, що керівництво асоціації футболу Швейцарії висловлювало готовність зіграти матч, відповідно до розкладу УЄФА, але поєдинок був скасований через категоричну позицію влади кантону Люцерн.

УАФ, у свою чергу, наполягає на спортивному принципі і вважає що результат матчу повинен бути визначений на полі.

Сьогодні українська асоціація знову підтвердила достатність здорових футболістів у розташуванні збірної для гри і пояснила, що з об'єктивних причин доставити нову збірну до Швейцарії менш ніж за добу - неможливо фізично. У тому числі і через необхідність дотримання протівоковідних заходів, а також проведення гравцям тестування на коронавірус.