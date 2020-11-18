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Матч "Швейцария-Украина": швейцарские СМИ прогнозируют жеребьевку, УАФ настаивает на праве сыграть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Матч последнего тура Лиги наций в группе А4 между Швейцарией и Украиной, который был запланирован, но впоследствии отменен из-за позиции главного врача кантона Люцерн, скорее всего, вообще сыгран не будет. Такой прогноз описывает швейцарское издание Le Matin, передает УНН.

Так, УЕФА на своем сайте опубликовала следующее: "Дело будет передано в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА. Она примет решение согласно особым правилам, относящимся к соревнованиям УЕФА среди национальных сборных".

Но, как сообщает швейцарская пресса, особые правила, а именно п.3, подразумевает, что если УЕФА установит, что ни одна из сторон не виновата в том, что поединок не состоялся, то результат будет определен жеребьевкой, проводимой администрацией УЕФА. При этом, будет предусмотрено три варианта жребия: победа Швейцарии со счетом 1:0, ничья 0:0, или победа Украины со счетом 1:0.

Для Украины благоприятными окажутся второй и третий варианты, при которых команда Шевченко сумеет сохранить прописку в элите Лиги наций.

Поражение 0:1 означает вылет для украинской национальной команды в дивизион В.

Отметим, что руководство ассоциации футбола Швейцарии выражало готовность сыграть матч, в соответствии с расписанием УЕФА, но поединок был отменен из-за категорической позиции власти кантона Люцерн.

УАФ, в свою очередь, настаивает на спортивном принципе и считает, что результат матча должен быть определен на поле.

Сегодня украинская ассоциация вновь подтвердила достаточность здоровых футболистов в расположении сборной для игры и объяснила, что по объективным причинам доставить новую сборную в Швейцарию менее чем за сутки - невозможно физически. В том числе и из-за необходимости соблюдения противоковидных мероприятий, а также проведения игрокам тестирования на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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