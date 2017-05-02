Матч "Реал" – "Атлетіко" відкриє півфінальну програму Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сьогодні пройде один поєдинок в якому зійдуться два представники Мадриду – "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Атлетіко", інформує УНН.
Це буде п'яте протистояння команд в рамках Кубка чемпіонів. "Реал" обіграв "Атлетіко" в двох із трьох останніх фіналів Ліги чемпіонів.
Загалом для "королівського клубу" дане протистояння буде 28-м у півфіналі Кубка чемпіонів і сьомим поспіль.
Примітно, що команда Зінедіна Зідана не програє в єврокубках вже протягом 14 зустрічей (9 перемог, 5 нічиїх).
Варто відзначити, що "Реалу" не допоможуть Гарет Бейл і Пепе. "Матрацники" не можуть розраховувати на Хуанфрана, Хіменеса та Аугусто Фернандеса.
Додамо, що баталія стартуватиме о 21:45 за київським часом.
Як повідомляв УНН, Д.Сімеоне потрапив під загрозу дискваліфікації до кінця сезону.