Матч "Реал" - "Атлетико" откроет полуфинальную программу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сегодня пройдет один поединок в котором сойдутся два представителя Мадрид - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Атлетико", информирует УНН.
Это будет пятое противостояния команд в рамках Кубка чемпионов. "Реал" обыграл "Атлетико" в двух из трех последних финалов Лиги чемпионов.
Всего для "королевского клуба" данное противостояние будет 28-м в полуфинале Кубка чемпионов и седьмым подряд.
Примечательно, что команда Зинедина Зидана не проигрывает в еврокубках уже 14 встреч (9 побед, 5 ничьих).
Стоит отметить, что "Реал" не помогут Гарет Бэйл и Пепе. "Матрасники" не могут рассчитывать на Хуанфрана, Хименеса и Аугусто Фернандеса.
Добавим, что баталия стартует в 21:45 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, Д.Симеоне попал под угрозу дисквалификации до конца сезона.