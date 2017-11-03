Матч “Маріуполь” - “Шахтар” будуть охороняти більше тисячі поліцейських

Як повідомив кореспонлент, уже сьогодні на вулиці Маріуполя вийшла максимальна кількість піших та автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, екіпажів патрульних.

Посилення відбулося й на КПВВ, що ведуть у місто. Також до посилених заходів залучено поліцейських з інших областей України, спецпризначенців, вибухотехніків, кінологів та військовослужбовців Нацгвардії України — повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.

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Загалом з метою недопущення дестабілізації ситуації в регіоні буде залучено більше 1000 поліцейських.