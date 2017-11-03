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Матч “Маріуполь” - “Шахтар” будуть охороняти більше тисячі поліцейських

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Маріуполі у неділю, 5 листопада, відбудеться матч між “Шахтарем” та місцевою командою ФК “Маріуполь” у рамках Прем’єр-ліги України. Охоронятимуть захід більше тисячі поліцейських, передає УНН.

Як повідомив кореспонлент, уже сьогодні на вулиці Маріуполя вийшла максимальна кількість піших та автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, екіпажів патрульних.

Посилення відбулося й на КПВВ, що ведуть у місто. Також до посилених заходів залучено поліцейських з інших областей України, спецпризначенців, вибухотехніків, кінологів та військовослужбовців Нацгвардії України — повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.

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Загалом з метою недопущення дестабілізації ситуації в регіоні буде залучено більше 1000 поліцейських.

Українські Національні Новини

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