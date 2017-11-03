Матч "Мариуполь" - "Шахтер" будут охранять более тысячи полицейских
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Мариуполе в воскресенье, 5 ноября, состоится матч между "Шахтером" и местной командой ФК "Мариуполь" в рамках Премьер-лиги Украины. Охранять мероприятие будут более тысячи полицейских, передает УНН.
Как сообщил кореспонлент, уже сегодня на улице Мариуполя вышло максимальное количество пеших и автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, экипажей патрульных.
Усиление произошло и на КПВВ, которые ведут в город. Также привлечено полицейских из других областей Украины, спецназовцев, взрывотехников, кинологов и военнослужащих Нацгвардии Украины - сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.
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Всего с целью недопущения дестабилизации ситуации в регионе будет привлечено более 1000 полицейских.