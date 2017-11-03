Матч "Мариуполь" - "Шахтер" будут охранять более тысячи полицейских

Как сообщил кореспонлент, уже сегодня на улице Мариуполя вышло максимальное количество пеших и автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, экипажей патрульных.

Усиление произошло и на КПВВ, которые ведут в город. Также привлечено полицейских из других областей Украины, спецназовцев, взрывотехников, кинологов и военнослужащих Нацгвардии Украины - сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

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Всего с целью недопущения дестабилизации ситуации в регионе будет привлечено более 1000 полицейских.