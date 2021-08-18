Mastercard припинить випуск карт із магнітною смугою

Цитата

Повідомляється, що жодна з активних дебетових або кредитних карток Mastercard після 2033 року не матиме магнітної смуги.

“Магнітна смуга почне зникати в 2024 році з платіжних карт Mastercard в таких регіонах, як Європа, де чіпові карти вже широко використовуються”, — говориться в повідомленні.

Банки в США більше не будуть зобов’язані випускати чіпові карти з магнітною смугою, починаючи з 2027 року.

“Сьогоднішні чіп-карти оснащені мікропроцесорами, які набагато функціональніші та безпечні, і багато хто з них також мають крихітні антени, які дозволяють здійснювати безконтактні транзакції. Біометричні карти, в яких відбитки пальців поєднуються з чіпами для перевірки особистості власника картки, пропонують ще один рівень безпеки”, — зазначається у повідомленні.

Доповнення

Британський міністр фінансів Ріші Сунак дав доручення Банку Англії розглянути питання про створення “бріткоіна” або нової цифрової валюти, яка була підтримана центральним банком.