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Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Киев  •  УНН

 • 21200 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Международная платежная система Mastercard с 2024 перестанет выпускать дебетовые и кредитные карты с магнитной полосой. Об этом сообщается на сайте компании, передает УНН.

Цитата

Сообщается, что ни одна из активных дебетовых или кредитных карточек Mastercard после 2033 не будет иметь магнитной полосы.

“Магнитная полоса начнет исчезать в 2024 году с платежных карт Mastercard в таких регионах, как Европа, где чиповые карты уже широко используются”, — говорится в сообщении.

Банки в США больше не будут обязаны выпускать чиповые карты с магнитной полосой, начиная с 2027.

“Сегодняшние чип-карты оснащены микропроцессорами, которые намного функциональнее и безопаснее, и многие из них также имеют крошечные антенны, которые позволяют осуществлять бесконтактные транзакции. Биометрические карты, в которых отпечатки пальцев сочетаются с чипами для проверки личности владельца карточки, предлагают еще один уровень безопасности”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Британский министр финансов Риши Сунак дал поручение Банка Англии рассмотреть вопрос о создании “бриткоина” или новой цифровой валюты, которая была поддержана центральным банком.

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