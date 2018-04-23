Massive Attack вперше в історії записали хіт на молекулу ДНК
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Популярний британський колектив Massive Attack увічнив третій студійний альбом Mezzanine, записавши його за допомогою швейцарською технологією Opus на молекулу ДНК. Про це повідомило німецьке видання Der Standard, передає УНН.
"Біологічна інформація зберігається на азотистих підставах ДНК - A, C, G і T. Наприклад, на CD і жорсткому диску дані, навпаки, представлені у вигляді послідовностей нулів і одиниць", - повідомив професор фізичної лабораторії Федеральної вищої технічної школи Цюріха Роберт Грасс.
Знамениту композицію "Teardrop" стиснули до обсягу 15 Мб і помістили на 920,000 мікрочіпів ДНК, розташованих усередині 5,000 скляних нано-бусинок, які помістили в воду. Вони можуть зберігатися століття і навіть тисячоліття.
Проект здійснила швейцарська фірма Turbobeads спільно з американською компанією CustomArray.
Mezzanine - третій студійний альбом Брістольського тріо Massive Attack, що вийшов в 1998 році. Mezzanine - один з найуспішніших альбомів тріп-хопу. Диск отримав високі оцінки музичних критиків, а композиції з нього увійшли до саундтреків до багатьох фільмів. Запис альбому на ДНК приурочена до 20-річчя його виходу в світ.
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