Massive Attack впервые в истории записали хит на молекулу ДНК

“Биологическая информация хранится на азотистых основаниях ДНК — A, C, G и T. Например, на CD и жестком диске данные, наоборот, представлены в виде последовательностей нулей и единиц”, — сообщил профессор физической лаборатории Федеральной высшей технической школы Цюриха Роберт Грасс.

Знаменитую композицию “Teardrop” ужали до объема 15 Мб и поместили на 920,000 микрочипов ДНК, расположенных внутри 5,000 стеклянных нано-бусинок, которые поместили в воду. Они могут храниться века и даже тысячелетия.

Проект осуществила швейцарская фирма Turbobeads совместно с американской компанией CustomArray.

Mezzanine — третий студийный альбом бристольского трио Massive Attack, вышедший в 1998 году. Mezzanine — один из самых успешных альбомов трип-хопа. Диск получил высокие оценки музыкальных критиков, а композиции с него вошли в саундтреки ко многим фильмам. Запись альбома на ДНК приурочена к 20-летию его выхода в свет.

Ранее в Корее создали робота, который помогает преодолеть одиночество.