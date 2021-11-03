Масштабний збій стався в Instagram: які країни "зачепило"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Instagram стався масштабний збій. Проблеми відчувають в Європі, Бразилії та Індії, передає УНН із посиланням на Downdetector.
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Користувачі скаржаться на роботу додатку, сайту та відсутність зв'язку з сервером.
Збій зачепив користувачів з низки країн Європи, частини США, Бразилії та Індії.
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