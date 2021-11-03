Масштабный сбой произошел в Instagram: какие страны "зацепило"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Instagram произошел масштабный сбой. Проблемы испытывают в Европе, Бразилии и Индии, передает УНН со ссылкой на Downdetector.
Детали
Пользователи жалуются на работу приложения, сайта и отсутствие связи с сервером.
Сбой задел пользователей из ряда стран Европы, части США, Бразилии и Индии.
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