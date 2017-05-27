Масштабний фестиваль середньовічної культури стартував на Закарпатті

Дійство за участі понад сотні учасників та більше тисячі глядачів розгорнулося у замку Сент-Міклош XIV століття та навколо нього.

“Участь у цьогорічному фестивалі беруть гості з Угорщини, Молдови, Білорусі та учасники з України, зокрема з Києва, Львова, Тернополя, Житомира, Одеси та Закарпаття. Також до нас приїхали члени збірної України, яка у травні цього року стала чемпіоном світу з історичного середньовічного бою. Чемпіонат „Битва націй“ проходив у Барселоні, де у фіналі наша збірна перемогла росіян”, — розповів УНН організатор фестивалю Юрій Славік.

Кожного року “Срібний Татош” презентує новинки програми. Цьогоріч — це презентація кінної програми, дитячі бої з використанням безпечного реквізиту та середньовічна кухня “Ситий Татош”. У стравах фестивальної кухні відсутні картопля, кукурудза та томати, адже цих продуктів у Середньовічній Європі ще не було.

Фестиваль “Срібний Татош” — це і тематична музика, і співи, і колоритні костюми із дотриманням усіх традицій середньовічного стилю. Але найбільш видовищною частиною заходу стали безумовно бої учасників фестивалю. Після відкриття свята за участі організаторів та хранителів замку Сент-Міклош подружжя художників Йосипа та Тетяни Бартош відбувся бій 21 на 21 між двома збірними учасників. Також глядачі зможуть побачити одиночні та кінні бої, виступи лучників та інші змагання.

“Історична реконструкція та її спортивна частина це досить популярний вид занять не лише у Європі, але й в цілому у світі. Сьогодні сюди приїхали дуже багато відомих учасників і молодих початківців, для яких головна мета — це переймання досвіду у іменитих майстрів. Цього року Україна здобула перемогу на чемпіонаті світу, тому тут є, у кого вчитися”, — розповів кореспонденту УНН гофмаршал (суддя — ред.) змагань Михайло Терещенко (Молдова).

Одними з найактивніших глядачів та вболівальників фестивалю є діти, які, між іншим, теж долучилися до історичної реконструкції. На “Срібний Татош” гості приїжджають цілими родинами, у кожного члена якої свій неповторний стиль певної історичної епохи. Наймолодша учасниця — Марта з Києва, якій виповнилося усього 7 місяців. Дівчинка разом з мамою перевдягнулися у костюми XIV століття, аби підтримати захоплення історичною реконструкцією голови сім′ї. І якщо чоловічі обладунки — це амуніція вагою від 15 до 45 кг, то жіноче вбрання — це розкішні образи, втілені майстринями за старовинними ескізами виключно із тих матеріалів, які відповідають обраній епосі.

Окрім бойової арени фестивалю, на заході розмістилися музична локація зі сценою, гончарна майстерня, ярмарок, середньовічна кухня, дитяча зона та кілька наметових містечок для учасників та волонтерів.

Середньовічні змагання триватимуть у замку Сент-Міклош протягом двох днів. Водночас, організатори вже працюють над програмою та новинками наступного фестивалю середньовічної культури “Срібний Татош”, який є одним із найпопулярніших заходів серед аналогічних у Європі.

Нагадаємо, 27 травня всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва стартував у Кропивницькому.