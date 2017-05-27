Масштабный фестиваль средневековой культуры стартовал на Закарпатье

Действо с участием более сотни участников и более тысячи зрителей развернулось в замке Сент-Миклош XIV века и вокруг него.

“Участие в фестивале принимают гости из Венгрии, Молдовы, Беларуси и участники из Украины, в частности из Киева, Львова, Тернополя, Житомира, Одессы и Закарпатья. Также к нам приехали члены сборной Украины, которая в мае этого года стала чемпионом мира по историческому средневековому бою. Чемпионат „Битва наций“ проходил в Барселоне, где в финале наша сборная победила россиян ”, - рассказал УНН организатор фестиваля Юрий Славик.

Каждый год “Серебряный Татош” представляет новинки программы. В этом году — это презентация конной программы, детские бои с использованием безопасного реквизита и средневековая кухня “Сытый Татош”. В блюдах фестивальной кухни отсутствуют картофель, кукуруза и томаты, ведь этих продуктов в Средневековой Европе еще не было.

Фестиваль “Серебряный Татош” — это и тематическая музыка, и пение, и колоритные костюмы с соблюдением всех традиций средневекового стиля. Но наиболее зрелищной частью мероприятия стали безусловно бои участников фестиваля. После открытия праздника с участием организаторов и хранителей замка Сент-Миклош супругов художников Иосифа и Татьяны Бартош состоялся бой 21 на 21 между двумя сборными участников. Также зрители смогут увидеть одиночные и конные бои, выступления лучников и другие соревнования.

“Историческая реконструкция и ее спортивная часть это достаточно популярный вид занятий не только в Европе, но и в целом в мире. Сегодня сюда приехали очень много известных участников и молодых начинающих, для которых главная цель — это заимствование опыта у именитых мастеров. В этом году Украина одержала победу на чемпионате мира, поэтому здесь есть, у кого учиться ”, - рассказал корреспонденту УНН гофмаршал (судья — ред.) Соревнований Михаил Терещенко (Молдова).

Одними из самых активных зрителей и болельщиков фестиваля были дети, которые, между прочим, тоже присоединились к исторической реконструкции. На “Серебряный Татош” гости приезжают целыми семьями, у каждого свой неповторимый стиль определенной исторической эпохи. Самая молодая участница — Марта из Киева, которой исполнилось всего 7 месяцев. Девочка вместе с мамой переоделись в костюмы XIV века, чтобы поддержать увлечение исторической реконструкцией главы семьи. И если мужские доспехи — это амуниция весом от 15 до 45 кг, то женский наряд — это роскошные образы, воплощенные мастерицами по старинным эскизам исключительно из тех материалов, которые соответствуют выбранной эпохе.

Кроме боевой арены фестиваля, на западе разместились музыкальная локация со сценой, гончарная мастерская, ярмарка, средневековая кухня, детская зона и несколько палаточных городков для участников и волонтеров.

Средневековые соревнования будут проходить в замке Сент-Миклош в течение двух дней. В то же время, организаторы уже работают над программой и новинками следующего фестиваля средневековой культуры “Серебряный Татош”, который является одним из самых популярных мероприятий среди аналогичных в Европе.

Напомним, 27 мая всеукраинский фестиваль-конкурс вокального искусства стартовал в Кропивницкому .