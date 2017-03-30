Масштабні військові навчання пройшли у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Китаї розгорнулися масштабні військові навчання, проведені для демонстрації можливостей оборони країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Китайські спецпідрозділи провели спільні навчання, які включали наземні, повітряні тренінги, стрільбу на випадково обраних мішенях та інші команди згідно статуту китайської армії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китайський підводний флот за чисельністю майже наздогнав американський
Як зазначають військові, навчальні операції були проведені з метою підкреслити потужність армії Китаю та спроможність її захищати свою національну безпеку в прикордонному регіоні біля М'янми, звідки тисячі людей втекли до Китаю, рятуючись від громадянської війни.
Як повідомляв УНН, Китай доведе витрати на армію до 1,3% ВВП.