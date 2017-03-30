Масштабные военные учения прошли в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Китае развернулись масштабные военные учения, которые проводились для демонстрации возможностей обороны страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Китайские спецподразделения провели совместные учения, которые включали наземные, воздушные тренинги, стрельбу по случайно выбранным мишеням и другие команды согласно уставу китайской армии.
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Как отмечают военные, учебные операции были проведены с целью подчеркнуть мощь армии Китая и способность ее защищать свою национальную безопасность в пограничном регионе возле Мьянмы, откуда тысячи людей бежали в Китай, спасаясь от гражданской войны.
Как сообщал УНН, Китай докажет расходы на армию до 1,3% ВВП.