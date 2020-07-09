Масштабні навчання "Гвардія–2020": фото із найбільш видовищного етапу

“На загальновійськовому полігоні Широкий лан спільні командно-штабні навчання „Гвардія—2020“ дійшли сьогодні до найбільш видовищного етапу активної фази. Оцінювали хід тренувань, злагодженість дій підрозділів, рівень індивідуальної та колективної підготовки представники керівництва військових структур, серед яких заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Бокій і командувач Національної гвардії України Микола Балан”, — сказано у повідомленні.

За його словами, це наймасштабніші сухопутні навчання в Україні такого формату, в яких Національна гвардія бере активну участь.

“Головна їхня мета — нарощування оперативних спроможностей, бойове злагодження підрозділів і досягнення взаємосумісності органів управління силових структур під час спільних заходів територіальної оборони у наближених до реальних обставинах стабілізаційних та оборонних дій під час відсічі збройної агресії. Я часто спілкуюся з гвардійцями, бачу їхню мотивацію і високий рівень підготовки. Такими воїнами можна пишатися”, — зазначив Балан.

Нагадаємо, з органами управління, силами і засобами Національної гвардії України розпочато командно-штабне навчання “Гвардія — 2020”.