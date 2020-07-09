Масштабные учения "Гвардия-2020": фото с самого зрелищного этапа

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КИЕВ. 9 июля. УНН. На общевойсковом полигоне Широкий лан совместные командно-штабные учения "Гвардия-2020" пришли сегодня к наиболее зрелищному этапу активной фазы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"На общевойсковом полигоне Широкий лан совместные командно-штабные учения "Гвардия-2020" пришли сегодня к наиболее зрелищному этапу активной фазы. Оценивали ход тренировок, слаженность действий подразделений, уровень индивидуальной и коллективной подготовки представители руководства военных структур, среди которых заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Виктор Бокий и командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан", - говорится в сообщении.

По его словам, это самые масштабные сухопутные учения в Украине такого формата, в которых Национальная гвардия принимает активное участие.

"Главная их цель - наращивание оперативных возможностей, боевое слаживание подразделений и достижения совместимости органов управления силовых структур во время совместных мероприятий территориальной обороны в приближенных к реальным обстоятельствам стабилизационных и оборонительных действий при отражении вооруженной агрессии. Я часто общаюсь с гвардейцами, вижу их мотивацию и высокий уровень подготовки. Такими воинами можно гордиться", - отметил Балан.

Напомним, с органами управления, силами и средствами Национальной гвардии Украины начато командно-штабные учения "Гвардия - 2020".

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