В Україні розпочато командно-штабне навчання Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. З органами управління, силами і засобами Національної гвардії України розпочато командно-штабне навчання "Гвардія — 2020". Про це інформує управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України, передає УНН.
"У рамках спільної підготовки сил оборони розпочато командно-штабне навчання "Гвардія — 2020" з органами управління, силами і засобами Національної гвардії України. До проведення навчань "Гвардія — 2020" залучаються органи управління, військові частини Національної гвардії, а також органи військового управління, сили і засоби інших складових сил оборони Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України", - інформують в ЗСУ.
Повідомляється, що головною метою навчання визначено нарощування оперативних спроможностей органів управління НГУ щодо управління об’єднаним угрупуванням військ у ході ведення стабілізаційних та оборонних дій під час відсічі збройної агресії.
"У ході активної фази навчань сплановано проведення практичних дій визначених військових частин та підрозділів сил оборони. Окрему увагу буде приділено спільному виконанню заходів територіальної оборони держави та підвищенню рівня взаємосумісності органів управління складових сил оборони", - зазначили в управлінні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, українські Збройні Сили готуються до участі у, принаймні, 7 багатонаціональних військових навчаннях НАТО.