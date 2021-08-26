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Масштабна промо-кампанія України стартує на комунікаційних платформах BBC

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Промо-кампанія, присвячена 30-й річниці незалежності України, буде тривати до кінця листопада 2021 року. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ України та за сприяння Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

Британська Телерадіомовна Корпорація (ВВС) визнана у всьому світі та має один з найбільших показників охоплення, тільки телеканал BBC Global News має кількість глядачів орієнтовно 121 мільйон. Мета інформаційної кампанії — сформувати стійкий позитивний образ України за кордоном. Проект має чотири складових:

  • рекламна кампанія на офіційній сторінці телеканалу bbc.com;
  • створення на сайті спеціального розділу про Україну;
  • показ промо-ролику України на телеканалі BBC Global News у чотирьох регіонах світу;
  • дослідження сприйняття України серед аудиторії BBC AdScore.

Промо-кампанія України розрахована на глядачів у світових фінансових та бізнес-столицях і запускатиметься під ключові економічні події світу. Цільова аудиторія проекту — це міжнародний бізнес, потенційні інвестори, підприємці, власники міжнародних технологічних і фінансових корпорацій.

“Мільйони людей у всьому світі побачать нову Україну — країну інноваторів, інженерів, винахідників і креативних підприємців, які формують порядок денний технологічних змін не лише в Україні, а й у регіоні. У співпраці з редакторською командою ВВС ми створюємо спеціальний розділ про Україну, відкриту для партнерств, інвестицій та міжнародних проєктів. Просування позитивного іміджу України за кордоном входить до шести ключових пріоритетів нашої Стратегії зовнішньої політики”, — прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Проект втілюється спільними зусиллями держави та бізнесу, аби у світі Україну асоціювали з технологіями та інноваціями, новими економічними можливостями, перспективами інвестицій. Дмитро Кулеба висловив вдячність всім українським компаніям, які підтримали проект, і запросив решту українського бізнесу долучатися.

Для того, щоб стати частиною нового сприйняття країни на світовому ринку та участі у проекті всі охочі можуть звертатися за електронними поштовими скриньками: [email protected] або [email protected].

Креативними партнерами кампанії виступили міжнародне агентство Saatchi & Saatchi Ukraine та команда українського відеографа Назара Дороша.

“Сьогодні українська бізнес-спільнота має шанс долучитися до масштабного проекту з формування бренду України у світі. Наша країна вже має свою сформовану історичну та культурну візитівки. Бізнес також десятиліттями формував діловий імідж та репутацію України, як стабільного та повноправного гравця на світовому ринку. Сьогодні саме час зробити ще один крок в закріпленні свого статусу в очах світової спільноти”, — сказав голова правління Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) Дмитро Лось.

Проект реалізований Українською асоціацією бізнесу і торгівлі у партнерстві з українськими компаніями Asters, Biosphere Corporation, Depositphotos, DTEK, Sigma Software Group, Smart Holding та SoftServe за підтримки Міністерства закордонних справ України без залучення коштів державного бюджету.

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