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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Актуальное
Масштабная промо-кампания Украины стартует на коммуникационных платформах BBC

Масштабная промо-кампания Украины стартует на коммуникационных платформах BBC

Киев  •  УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Промо-кампания, посвященная 30-й годовщине независимости Украины, будет продолжаться до конца ноября 2021 года. Инициатива реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины и при содействии Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA).

Британская телерадиовещательная корпорация (ВВС) признана во всем мире и имеет один из самых высоких показателей охвата, только телеканал BBC Global News имеет количество зрителей ориентировочно 121 миллион. Цель информационной кампании - сформировать устойчивый положительный образ Украины за рубежом. Проект имеет четыре составляющих:

  • рекламная кампания на официальной странице телеканала bbc.com;
  • создание на сайте специального раздела об Украине;
  • показ промо-ролика Украины на телеканале BBC Global News в четырех регионах мира;
  • исследование восприятия Украины среди аудитории BBC AdScore.

Промо-кампания Украины рассчитана на зрителей в мировых финансовых и бизнес-столицах и будет запускаться под ключевые экономические события мира. Целевая аудитория проекта - это международный бизнес, потенциальные инвесторы, предприниматели, владельцы международных технологических и финансовых корпораций.

"Миллионы людей во всем мире увидят новую Украину - страну инноваторов, инженеров, изобретателей и креативных предпринимателей, которые формируют повестку дня технологических изменений не только в Украине, но и в регионе. В сотрудничестве с редакторской командой ВВС мы создаем специальный раздел об Украине, открытой для партнерства, инвестиций и международных проектов. Продвижение положительного имиджа Украины за рубежом входит в шесть ключевых приоритетов нашей Стратегии внешней политики", - прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Проект реализуется совместными усилиями государства и бизнеса, чтобы в мире Украину ассоциировали с технологиями и инновациями, новыми экономическими возможностями, перспективами инвестиций. Дмитрий Кулеба выразил благодарность всем украинским компаниям, которые поддержали проект, и пригласил остальной украинский бизнес участвовать.

Для того, чтобы стать частью нового восприятия страны на мировом рынке и участия в проекте все желающие могут обращаться на электронные почтовые ящики: [email protected] или [email protected].

Креативными партнерами кампании выступили международное агентство Saatchi & Saatchi Ukraine и команда украинского видеографа Назара Дороша.

"Сегодня украинское бизнес-сообщество может участвовать в масштабном проекте по формированию бренда Украины в мире. Наша страна уже имеет свою сложившуюся историческую и культурную визитки. Бизнес также десятилетиями формировал деловой имидж и репутацию Украины как стабильного и полноправного игрока на мировом рынке. Сегодня самое время сделать еще один шаг в закреплении своего статуса в глазах мирового сообщества", - сказал глава правления Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Лось.

Проект реализован Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в партнерстве с украинскими компаниями Asters, Biosphere Corporation, Depositphotos, DTEK, Sigma Software Group, Smart Holding и SoftServe при поддержке Министерства иностранных дел Украины без привлечения средств государственного бюджета.

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