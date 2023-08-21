Масштабна пожежа в лісі на Миколаївщині: для ліквідації додатково направили ще рятувальників та техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на території Андріївського лісництва, що на Миколаївщині. Туди направили ще 35 рятувальників та 4 одиниці техніки, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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“Для гасіння масштабної пожежі в Андріївському лісовому урочищі направлено додаткові сили та засоби: ще 35 рятувальників та 4 одиниці техніки від ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Це вже вдруге відучора загорання, що виникло в урочищі. Попереднє було ліквідовано 20 серпня.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні на території Андріївського лісництва, що на Миколаївщині, знову виникла масштабна пожежа. Площа пожежі станом на 15:00 ставила 20 гектарів.