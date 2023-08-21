Масштабный пожар в лесу на Николаевщине: для ликвидации дополнительно направили еще спасателей и технику
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на территории Андреевского лесничества на Николаевщине. Туда направили еще 35 спасателей и 4 единицы техники, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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“Для тушения масштабного пожара в Андреевском лесном урочище направлены дополнительные силы и средства: еще 35 спасателей и 4 единицы техники от ГСЧС”, — говорится в сообщении.
Это уже второе со вчерашнего дня возгорание, возникшее в урочище. Предыдущее было ликвидировано 20 августа.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, сегодня на территории Андреевского лесничества, что на Николаевщине, снова возник масштабный пожар. Площадь пожара по состоянию на 15:00 составляла 20 гектаров.