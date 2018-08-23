Масштабна пожежа сталася на підприємстві у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На підприємстві з переробки пластику, який розташований у селі Подворки Харківської області, вночі сталася пожежа. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в області, передає УНН.
"23 серпня о 1:36 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території приватного підприємства, що займається переробкою пластикових виробів. До місця пожежі було направлено 6 відділень служби порятунку на автоцистернах у складі 32 рятувальників", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що під металевим навісом горить пресована пластикова тара на площі 2000 кв.м. Пожежу локалізували о 4:00, а повністю ліквідували о 7:40. Загиблих та потерпілих внаслідок події немає. Причину виникнення займання нині встановлюють.
Нагадаємо, у Вінницькій області спалахнула пожежа у цеху олійноекстракційного заводу.