Масштабный пожар произошел на предприятии в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На предприятии по переработке пластика, который расположен в селе Подворки Харьковской области, ночью произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области, передает УНН.
"23 августа в 1:36 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на территории частного предприятия, занимающегося переработкой пластиковых изделий. К месту пожара были направлены 6 отделений службы спасения на автоцистернах в составе 32 спасателей", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара на площади 2000 кв.м. Пожар локализован в 4:00, а полностью ликвидировали в 7:40. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают.
Напомним, в Винницкой области вспыхнул пожар в цехе маслоэкстракционного завода.