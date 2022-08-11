Масштабна повітряна тривога: у всіх областях України лунають сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні масштабна повітряна тривога - у всіх областях, окрім окупованого Криму, лунають сирени, передає УНН.
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Перші повідомлення про повітряну тривогу почали з'являтись після 19.00. Наразі у всіх областях України, окрім окупованого Криму, лунають сирени.
Варто додати, що повітряна тривога оголошена і в окупованій Херсонській області.
"Вдруге за день повітряна тривога на тимчасово окупованій Херсонщині. Востаннє сирена лунала там 15-го квітня", - зазначив у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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