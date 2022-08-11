Масштабная воздушная тревога: во всех областях Украины раздаются сирены

Детали

Первые сообщения о воздушной тревоге начали появляться после 19:00. В настоящее время во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма, раздаются сирены.

Следует добавить, что воздушная тревога объявлена ​​и в оккупированной Херсонской области.

"Второй раз за день воздушная тревога на временно оккупированной Херсонщине. Последний раз сирена звучала там 15 апреля", - отметил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Ранее

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В беларуси заявили, что во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание.

9 августа, во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.