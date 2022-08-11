Масштабная воздушная тревога: во всех областях Украины раздаются сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украине масштабная воздушная тревога – во всех областях, кроме оккупированного Крыма, раздаются сирены, передает УНН.
Детали
Первые сообщения о воздушной тревоге начали появляться после 19:00. В настоящее время во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма, раздаются сирены.
Следует добавить, что воздушная тревога объявлена и в оккупированной Херсонской области.
"Второй раз за день воздушная тревога на временно оккупированной Херсонщине. Последний раз сирена звучала там 15 апреля", - отметил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Ранее
Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В беларуси заявили, что во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание.
9 августа, во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.