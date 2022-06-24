Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени - виключення Херсонська область
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Станом на 22:40, 24 червня, повітряну тривогу оголосили у 23 областях України, інформує УНН.
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Протягом останнього часу, повітряна тривога поширилася на сході, центрі, півночі, півдні та заході країни.
Повітряну тривогу оголосили в 23 областях. Виключення - Херсонська область та АР Крим. Наразі там інформація відсутня.
Додамо
За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали як мінімум 2 потужні вибухи.