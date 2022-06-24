Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени - виключення Херсонська область

Деталі

Протягом останнього часу, повітряна тривога поширилася на сході, центрі, півночі, півдні та заході країни.

Повітряну тривогу оголосили в 23 областях. Виключення - Херсонська область та АР Крим. Наразі там інформація відсутня.

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За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали як мінімум 2 потужні вибухи.