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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 50871 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 87344 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени - виключення Херсонська область

Масштабна повітряна тривога: по всій Україні лунають сирени - виключення Херсонська область

Київ • УНН

 • 574842 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Станом на 22:40, 24 червня, повітряну тривогу оголосили у 23 областях України, інформує УНН.

Деталі

Протягом останнього часу, повітряна тривога поширилася на сході, центрі, півночі, півдні та заході країни.

Повітряну тривогу оголосили в 23 областях. Виключення - Херсонська область та АР Крим. Наразі там інформація відсутня.

Додамо

За даними користувачів соцмереж, у Харкові пролунали як мінімум 2 потужні вибухи.

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