Масштабная воздушная тревога: по всей Украине раздаются сирены – исключение Херсонская область
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. По состоянию на 22:40, 24 июня, воздушная тревога была объявлена в 23 областях Украины, информирует УНН.
Подробности
В последнее время, воздушная тревога распространилась на востоке, центре, севере, юге и западе страны.
Воздушную тревогу объявили в 23 областях. Исключение – Херсонская область и АР Крым. Пока там информация отсутствует.
Добавим
По данным пользователей соцсетей, в Харькове прозвучали как минимум 2 мощных взрыва.