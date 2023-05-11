Масштабна ДТП на Дніпропетровщині: троє людей загинули, ще троє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Дніпропетровській області зіштовхнулись три легковики. Як повідомили у ДСНС, три людини загинули, ще три - поранені, передає УНН.
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ДТП за участю трьох легкових авто сталась поблизу селища Придніпровське Нікопольського району.
За даними ДСНС, в одній із автівок рятувальники деблокували тіло чоловіка, 1980 року народження. Також в цьому ж транспортному засобі загинуло ще дві людини: жінка, 1938 року народження та чоловік, 1970 року народження.
Травмованого чоловіка, 1976 року народження та жінку, 1935 року народження з інших автівок госпіталізовано до лікарні. Ще один чоловік отримав медичну допомогу на місці події та від подальшої госпіталізації відмовився.
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