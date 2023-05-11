Масштабное ДТП на Днепропетровщине: три человека погибли, еще трое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Днепропетровской области столкнулись три легковушки. Как сообщили в ГСЧС, три человека погибли, еще три - ранены, передает УНН.
Детали
ДТП с участием трех легковых авто произошло вблизи поселка Приднепровское Никопольского района.
По данным ГСЧС, в одной из машин спасатели деблокировали тело мужчины, 1980 года рождения. Также в этом же транспортном средстве погибли еще два человека: женщина, 1938 года рождения и мужчина, 1970 года рождения.
Травмированного мужчину, 1976 года рождения и женщину, 1935 года рождения из других автомобилей госпитализированы в больницу. Еще один человек получил медицинскую помощь на месте происшествия и от дальнейшей госпитализации отказался.
Напомним
На дороге Киев — Чоп, между населенными пунктами Надитичи и Розвадов, Львовская область произошло ДТП, в результате чего есть погибшие.