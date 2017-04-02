Масовий велопробіг пройшов у Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Херсоні стартувало друге велосипедне ралі “Херсонські Велоп’ятдесят”, передає кореспондент УНН.
Велосипедисти стартували з Площі Свободи. Зареєструвались близько 350 учасників.
Спочатку велосипедисти проїхали до торговельного центру, а потім відбувся марафон 50 кілометрів по берегу р.Інгулець.
Метою заходу є пропаганда здорового способу життя та активного дозвілля, популяризація велосипедного спорту, розвиток велосипедної інфраструктури в м.Херсоні та області.
Нагородження лідерів і вручення призів відразу після закриття фінішу або коли приїде останній учасник.
Нагадаємо, велопробіг пройшов у Тернополі.