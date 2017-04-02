Масовий велопробіг пройшов у Херсоні

Велосипедисти стартували з Площі Свободи. Зареєструвались близько 350 учасників.

Спочатку велосипедисти проїхали до торговельного центру, а потім відбувся марафон 50 кілометрів по берегу р.Інгулець.

Метою заходу є пропаганда здорового способу життя та активного дозвілля, популяризація велосипедного спорту, розвиток велосипедної інфраструктури в м.Херсоні та області.

Нагородження лідерів і вручення призів відразу після закриття фінішу або коли приїде останній учасник.

Нагадаємо, велопробіг пройшов у Тернополі.