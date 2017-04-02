Массовый велопробег прошел в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Херсоне стартовал второе велосипедное ралли “Херсонские Велопятьдесят”, передает корреспондент УНН.
Велосипедисты стартовали с Площади Свободы. На событие зарегистрировалось около 350 участников.
Сначала велосипедисты проехали в торговый центр, а затем состоялся марафон 50 километров по берегу р.Ингулец.
Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и активного досуга, популяризация велосипедного спорта, развитие велосипедной инфраструктуры в Херсоне и области.
Награждение лидеров и вручение призов сразу после закрытия финиша или когда приедет последний участник.
Напомним, велопробег прошел в Тернополе .