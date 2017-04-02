Массовый велопробег прошел в Херсоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49617 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104567 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160838 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118531 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113207 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107188 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154828 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Массовый велопробег прошел в Херсоне

Массовый велопробег прошел в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 13439 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Херсоне стартовал второе велосипедное ралли “Херсонские Велопятьдесят”, передает корреспондент УНН.

Велосипедисты стартовали с Площади Свободы. На событие зарегистрировалось около 350 участников.

Сначала велосипедисты проехали в торговый центр, а затем состоялся марафон 50 километров по берегу р.Ингулец.

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и активного досуга, популяризация велосипедного спорта, развитие велосипедной инфраструктуры в Херсоне и области.

Награждение лидеров и вручение призов сразу после закрытия финиша или когда приедет последний участник.

Напомним, велопробег прошел в Тернополе .

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