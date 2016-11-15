Масовий мітинг у центрі столиці: день перший

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У столиці з 15 до 22 листопада 2016 року анонсовано низку заходів за участі значної кількості громадян. У зв’язку з цим всі сили та засоби поліції Києва були переведені на посилений варіант служби. УНН пропонує подивитися, яким був перший день заявлених протестів в урядовому кварталі.