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Масовий мітинг у центрі столиці: день перший

Масовий мітинг у центрі столиці: день перший

Київ • УНН

 • 18691 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У столиці з 15 до 22 листопада 2016 року анонсовано низку заходів за участі значної кількості громадян. У зв’язку з цим всі сили та засоби поліції Києва були переведені на посилений варіант служби. УНН пропонує подивитися, яким був перший день заявлених протестів в урядовому кварталі.

Починаючи з 8:30 ранку, на Майдані та Хрещатику почали збиратись люди, аби потім вирушити мітингувати в урядовий квартал.

У зв’язку з цим у столиці по вулиці Хрещатик було перекрито рух транспорту.

Близько 10:00 години ранку мітингувальники почали рухатись в напрямку урядового кварталу, під будівлі Верховної Ради та Адміністрації Президента.

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При цьому в районі Адміністрації Президента було встановлено металошукачі.

Зазначимо, що нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві. Тисячі людей прийшли мітинги під будівлею Національного банку України, Адміністрацією Президента, Верховною Радою та Кабінетом міністрів.

Під час цих подій травматичну зброю виявили у кількох учасників акцій.

У той же час в поліції Києва зазначили, що не мають інформації про затриманих на масовій акції у центрі столиці під час масових акцій.

Як повідомили у поліції Києва, що порушень порядку під час мітингів не було.

А вже о 14:50 рух вулицею Хрещатик у Києві відновили.

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