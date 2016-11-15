Массовый митинг в центре столицы: день первый

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице с 15 до 22 ноября 2016 года анонсирован ряд мероприятий с участием значительного количества граждан. В связи с этим все силы и средства полиции Киева были переведены на усиленный вариант службы. УНН предлагает посмотреть, каким был первый день заявленных протестов в правительственном квартале.