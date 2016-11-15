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Массовый митинг в центре столицы: день первый

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице с 15 до 22 ноября 2016 года анонсирован ряд мероприятий с участием значительного количества граждан. В связи с этим все силы и средства полиции Киева были переведены на усиленный вариант службы. УНН предлагает посмотреть, каким был первый день заявленных протестов в правительственном квартале.

Начиная с 8:30 утра, на Майдане и Крещатике начали собираться люди, чтобы потом отправиться митинговать в правительственный квартал.

В связи с этим в столице на улице Крещатик было перекрыто движение транспорта.

Около 10:00 часов утра митингующие начали двигаться в направлении правительственного квартала, к зданиям Верховной Рады и Администрации Президента.

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При этом в районе Администрации Президента были установлены металлоискатели.

Отметим, что нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве. Тысячи людей пришли митингами под зданиями Национального банка Украины, Администрации Президента, Верховной Радой и Кабинета министров.

Во время этих событий травматическое оружие обнаружили у нескольких участников акций.

В то же время в полиции Киева отметили, что не располагают информацией относительно задержанных на массовой акции в центре столицы.

Как сообщили в полиции Киева, нарушений порядка во время митингов не было.

А уже в 14:50 движение по улице Крещатик в Киеве восстановили.

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