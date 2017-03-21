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Масове закриття ФОП в Україні припинилося - моніторинг

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Із 20 березня масове закриття ФОП припинилося. На цьому тижні українці відкрили більше ФОП, ніж закрили. Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, передає УНН.

Нагадаємо, 27 грудня президент підписав зміни щодо роботи фізичних осіб-підприємців. З 1 січня ФОПи мають сплачувати єдиний соціальний внесок — 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.

З цього часу в Україні було закрито понад 250 тисяч ФОП.

За даними моніторингу, найбільше ФОПів було закрито в Київській (44004), Харьківській (26222) та Дніпропетровській (26558) області.

"Оптова та роздрібна торгівля, складські та транспортні послуги - до таких галузей належала переважна кількість закритих приватних підприємців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що З грудня минулого року припинили свою діяльність 331,1 тис. фізичних осіб-підприємців, з яких більшість не здійснювали діяльність.

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