Масове закриття ФОП в Україні припинилося - моніторинг

Нагадаємо, 27 грудня президент підписав зміни щодо роботи фізичних осіб-підприємців. З 1 січня ФОПи мають сплачувати єдиний соціальний внесок — 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.

З цього часу в Україні було закрито понад 250 тисяч ФОП.

За даними моніторингу, найбільше ФОПів було закрито в Київській (44004), Харьківській (26222) та Дніпропетровській (26558) області.

"Оптова та роздрібна торгівля, складські та транспортні послуги - до таких галузей належала переважна кількість закритих приватних підприємців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що З грудня минулого року припинили свою діяльність 331,1 тис. фізичних осіб-підприємців, з яких більшість не здійснювали діяльність.