Массовое закрытие ФЛП в Украине прекратилось - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. С 20 марта массовое закрытие ФЛП прекратилось. На этой неделе украинцы открыли больше ФЛП, чем закрыли. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, передает УНН.
Напомним, 27 декабря Президент подписал изменения относительно работы физических лиц-предпринимателей. С 1 января ФЛП должны платить единый социальный взнос - 704 гривен в месяц, даже если не имеют прибыли.
С этого времени в Украине было закрыто более 250 тысяч ФЛП.
По данным мониторинга, больше всего ФЛП были закрыты в Киевской (44004), Харьковской (26222) и Днепропетровской (26558) областях.
"Оптовая и розничная торговля, складские и транспортные услуги - к таким отраслям принадлежало подавляющее число закрытых частных предпринимателей", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 марта министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что с декабря прошлого года прекратили свою деятельность 331,1 тыс. физических лиц-предпринимателей, из которых большинство не осуществляли деятельность.